Негода на півдні Німеччини призвела до загибелі людини і збитків на сотні тисяч євро

Через негоду на півдні Німеччини 16-17 липня загинула людина, матеріальні збитки сягають сотень тисяч євро.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Надвечір у четвер сильні грози накрили значну частину землі Баден-Вюртенберг, спричинивши один летальний випадок та великі матеріальні збитки.

SWR

У Карлсруе повалене вітром дерево вбило 60-річного велосипедиста. Ще кілька людей отримали незначні травми внаслідок падіння гілок.

Протягом вечора й ночі місцева пожежно-рятувальна служба отримала понад 250 заявок про проблеми, спричинені негодою – повалені дерева, підтоплення, зірвані елементи покрівлі, пошкоджені автомобілі та електролінії.

Einsatz-Report24 / IMAGO

У містечку Безігайм сталася пожежа у будівлі, причиною якої вважають влучання блискавки. В районі Ремс-Мурр падіння дерев на будівлі завдало збитків орієнтовно на 100 тисяч євро.

На трасі А8 у Швабії ввечері у четвер сталося шість ДТП, спричинених акваплануванням (втрата контакту між колесами авто й дорогою через інтенсивні опади, що призводить до некерованості автомобіля).

Раніше цього тижня від негоди постраждали низка районів Польщі, у тому числі місто Вроцлав.

У столиці Румунії Бухаресті під час сильних гроз наприкінці червня затопило вулиці і кілька станцій метро.