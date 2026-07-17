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Негода на півдні Німеччини призвела до загибелі людини і збитків на сотні тисяч євро

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Новини — П'ятниця, 17 липня 2026, 10:16 — Марія Ємець

Через негоду на півдні Німеччини 16-17 липня загинула людина, матеріальні збитки сягають сотень тисяч євро. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Надвечір у четвер сильні грози накрили значну частину землі Баден-Вюртенберг, спричинивши один летальний випадок та великі матеріальні збитки. 

SWR
SWR

У Карлсруе повалене вітром дерево вбило 60-річного велосипедиста. Ще кілька людей отримали незначні травми внаслідок падіння гілок. 

Протягом вечора й ночі місцева пожежно-рятувальна служба отримала понад 250 заявок про проблеми, спричинені негодою – повалені дерева, підтоплення, зірвані елементи покрівлі, пошкоджені автомобілі та електролінії. 

 
Einsatz-Report24 / IMAGO

У містечку Безігайм сталася пожежа у будівлі, причиною якої вважають влучання блискавки. В районі Ремс-Мурр падіння дерев на будівлі завдало збитків орієнтовно на 100 тисяч євро. 

На трасі А8 у Швабії ввечері у четвер сталося шість ДТП, спричинених акваплануванням (втрата контакту між колесами авто й дорогою через інтенсивні опади, що призводить до некерованості автомобіля). 

Раніше цього тижня від негоди постраждали низка районів Польщі, у тому числі місто Вроцлав. 

У столиці Румунії Бухаресті під час сильних гроз наприкінці червня затопило вулиці і кілька станцій метро. 

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Німеччина ЄвроЖиття
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