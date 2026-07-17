Непогода на юге Германии привела к гибели человека и ущербу в сотни тысяч евро

Из-за непогоды на юге Германии 16–17 июля погиб человек, материальный ущерб составляет сотни тысяч евро.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Вечером в четверг сильные грозы обрушились на значительную часть земли Баден-Вюртемберг, приведя к одному летальному исходу и большому материальному ущербу.

SWR

В Карлсруэ поваленное ветром дерево убило 60-летнего велосипедиста. Еще несколько человек получили незначительные травмы в результате падения веток.

В течение вечера и ночи местная пожарно-спасательная служба получила более 250 вызовов о проблемах, вызванных непогодой – поваленные деревья, подтопления, сорванные элементы кровли, поврежденные автомобили и линии электропередач.

Einsatz-Report24 / IMAGO

В городке Безигхайм произошел пожар в здании, причиной которого считают удар молнии. В районе Ремс-Мурр падение деревьев на здания нанесло ущерб примерно на 100 тысяч евро.

На трассе А8 в Швабии вечером в четверг произошло шесть ДТП, вызванных аквапланированием (потеря контакта между колесами автомобиля и дорогой из-за интенсивных осадков, что приводит к неуправляемости автомобиля).

Ранее на этой неделе от непогоды пострадали ряд районов Польши, в том числе город Вроцлав.

В столице Румынии Бухаресте во время сильных гроз в конце июня затопило улицы и несколько станций метро.