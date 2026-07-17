Україна та оборона Європи: Макрон назвав головні переговорів з Мерцом

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом планує обговорити підтримку України, мир і безпеку в Європі, а також посилення оборонної співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це французький президент сказав у німецькому Бенсберзі перед початком переговорів з Мерцом, його слова наводить "Укрінформ".

Обговорення лідерів Франції та Німеччини відбудуться в ході засідання міжурядової ради.

"Під час цих переговорів ми, звичайно, повернемося до головних міжнародних питань – нашої підтримки України, миру і безпеки в Європі, а також ситуації на Близькому і Середньому Сході", – сказав президент Франції.

При цьому він згадав військовий парад, проведений 14 липня у Парижі.

"Було дуже важливо побачити на Єлисейських полях президента України разом з "коаліцією рішучих", а також військовослужбовців цієї коаліції, які проходили парадом поруч з нашими військами", – зазначив Макрон.

За його словами, така демонстрація єдності стала свідченням формування "Європи сили" та символом стратегічного пробудження континенту.

Макрон додав, що Париж і Берлін також мають намір надати нового імпульсу двосторонньому та європейському порядку денному у сфері безпеки й оборони.

"Що стосується розширеного стримування, раннього попередження, ударів на велику глибину та спільних спроможностей, ми хочемо надати нової динаміки", – пояснив французький лідер.

Франція та Німеччина також планують поглибити співпрацю у космічній сфері, квантових технологіях, штучному інтелекті та енергетиці, зауважив Макрон.

Також варто зазначити, що 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.