Українські військові та солдати з "коаліції рішучих" пройшли маршем на параді у Парижі

Пів тисячі військових з країн-учасниць "коаліції рішучих", а також 25 українських військовослужбовців, взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

У щорічному військовому параді, який стане останнім на посаді для французького президента Емманюеля Макрона, взяли участь солдати з 35 країн "коаліції рішучих", а також 25 українських військових.

Фото: BFMTV

Фото: Reuters

Цьогорічний парад до 14 липня у Франції вважають символом стратегічного пробудження Європи.

"Це буде історичний парад завдяки цьому міжнародному виміру, який стане потужним сигналом того, що Європа прокидається та усвідомлює, наскільки небезпечним став світ", – сказав журналістам радник президента Франції перед початком заходу.

На традиційний військовий парад з’їхалися десятки глав держав та урядів, здебільшого європейських. Серед них – президент України Володимир Зеленський, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Під час урочистостей також очікується авіашоу: французькі винищувачі Mirage, пілотовані спільними командами французьких та українських пілотів, пролетять над Парижем.

Як повідомлялося, 13 липня у Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих", до неї доєдналися 40 учасників. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання погодилися провести наступу зустріч в Україні.

Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.