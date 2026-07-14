Українські військові та солдати з "коаліції рішучих" пройшли маршем на параді у Парижі
Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 12:38 —
Пів тисячі військових з країн-учасниць "коаліції рішучих", а також 25 українських військовослужбовців, взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.
У щорічному військовому параді, який стане останнім на посаді для французького президента Емманюеля Макрона, взяли участь солдати з 35 країн "коаліції рішучих", а також 25 українських військових.
Цьогорічний парад до 14 липня у Франції вважають символом стратегічного пробудження Європи.
"Це буде історичний парад завдяки цьому міжнародному виміру, який стане потужним сигналом того, що Європа прокидається та усвідомлює, наскільки небезпечним став світ", – сказав журналістам радник президента Франції перед початком заходу.
На традиційний військовий парад з’їхалися десятки глав держав та урядів, здебільшого європейських. Серед них – президент України Володимир Зеленський, прем’єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Під час урочистостей також очікується авіашоу: французькі винищувачі Mirage, пілотовані спільними командами французьких та українських пілотів, пролетять над Парижем.
Як повідомлялося, 13 липня у Парижі відбулася зустріч "коаліції рішучих", до неї доєдналися 40 учасників. Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання погодилися провести наступу зустріч в Україні.
Того ж дня десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.