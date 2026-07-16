ВПС Німеччини та Франції вперше провели спільні навчання у сфері ядерного стримування

Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні видання Die Zeit.

Два французькі винищувачі Rafale, які можуть бути оснащені ядерною зброєю, та два Eurofighter Бундесверу безпосередньо перед візитом до Німеччини президента Франції Емманюеля Макрона відпрацьовували дозаправку в повітрі за допомогою французького літака-заправника.

У п’ятницю, на полях засідання німецько-французької Ради з питань оборони, на авіабазі Ньорвеніх поблизу Кельна має відбутися ще одне навчання, під час якого німецькі та французькі військовослужбовці виконуватимуть роботи з технічного обслуговування літаків іншої країни.

Таким чином розпочинається реалізація ядерного партнерства між Німеччиною та Францією, про яке на початку березня домовилися Мерц і Макрон.

За інформацією з німецьких урядових кіл, у п’ятницю Рада з питань оборони має ухвалити рішення про те, що восени німецькі військові вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях.

Макрон ще кілька років тому запропонував європейським партнерам перейти під ядерний захисний щит Франції. Окрім Великої Британії, це єдина західноєвропейська країна, що володіє ядерною зброєю.

У Німеччині наразі розміщені американські ядерні бомби як частина ядерного стримування НАТО, для застосування яких у разі надзвичайної ситуації Бундесвер надає винищувачі. Співпраця з Францією має на меті доповнити та посилити стримування НАТО.

2 березня президент Франції заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон також назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.