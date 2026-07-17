Украина и оборона Европы: Макрон назвал основные темы переговоров с Мерцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ходе переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем планирует обсудить поддержку Украины, мир и безопасность в Европе, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом французский президент заявил в немецком Бенсберге перед началом переговоров с Мерцем; его слова приводит "Укринформ".

Обсуждения лидеров Франции и Германии состоятся в ходе заседания межправительственного совета.

"В ходе этих переговоров мы, конечно, вернёмся к главным международным вопросам – нашей поддержке Украины, миру и безопасности в Европе, а также ситуации на Ближнем и Среднем Востоке", – сказал президент Франции.

При этом он упомянул военный парад, прошедший 14 июля в Париже.

"Было очень важно увидеть на Елисейских полях президента Украины вместе с "коалицией решительных", а также военнослужащих этой коалиции, которые проходили парадом рядом с нашими войсками", – отметил Макрон.

По его словам, такая демонстрация единства стала свидетельством формирования "Европы силы" и символом стратегического пробуждения континента.

Макрон добавил, что Париж и Берлин также намерены придать новый импульс двусторонней и европейской повестке дня в сфере безопасности и обороны.

"Что касается расширенного сдерживания, раннего предупреждения, ударов на большую глубину и совместных возможностей, мы хотим придать им новую динамику", – пояснил французский лидер.

Франция и Германия также планируют углубить сотрудничество в космической сфере, квантовых технологиях, искусственном интеллекте и энергетике, отметил Макрон.

Также стоит отметить, что 16 июля Германия и Франция впервые на практике реализовали договоренность о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, достигнутую в марте, проведя совместные учения военно-воздушных сил.