Качка поєднуватиме роботу в ЄС із обов’язками торгпреда України

Тарас Качка, якого президент Володимир Зеленський хоче призначити представником України при Європейському Союзі, поєднуватиме цю роботу із функцією торговельного представника України.

Про це Зеленський написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

До призначення віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Качка працював заступником міністра економіки – торговим представником України.

Зараз Зеленський пропонує, щоб Качка суміщав роботу у представництві ЄС з функціями торгпреда.

"Урядовці та дипломатична команда Офісу підтримають Тараса у виконанні визначених завдань", – зазначив він.

У четвер в уряді змінився віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Замість Тараса Качки посаду обійняв колишній постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.