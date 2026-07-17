Качка будет совмещать работу в ЕС с обязанностями торгпреда Украины

Тарас Качка, которого президент Владимир Зеленский хочет назначить представителем Украины при Европейском Союзе, будет совмещать эту работу с функциями торгового представителя Украины.

Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

До назначения вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Качка работал заместителем министра экономики – торговым представителем Украины.

Сейчас Зеленский предлагает, чтобы Качка совмещал работу в представительстве ЕС с функциями торгового представителя.

"Члены правительства и дипломатическая команда Офиса поддержат Тараса в выполнении поставленных задач", – отметил он.

В четверг в правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.