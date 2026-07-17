Директор ЦРУ: солдат РФ в Україні живе в середньому 30 хвилин

Середня тривалість життя російського солдата на фронті в України становить в середньому 20–30 хвилин через українські ударні дрони зі штучним інтелектом.

Про це заявив директор ЦРУ Джон Реткліфф, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Росія має значну чисельну перевагу над меншою за розміром Україною, українські війська обмежили просування російських окупаційних сил частково завдяки інноваціям у сфері різних ударних дронів.

Американські офіційні особи припустили, що Росія втрачає близько 7 тисяч солдатів на тиждень.

"Наші розвідувальні дані збігаються з деякими повідомленнями з відкритих джерел, які ви, можливо, бачили в Україні: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20–30 хвилин", – сказав глава ЦРУ на Пенсильванському саміті з питань оборони та інновацій.

За його словами, це пов’язано з тим, що безпілотники на базі штучного інтелекту перетворилися "на високоспеціалізовані й недорогі машини для вбивства".

Заява Реткліффа пролунала на тлі того, як Вашингтон і його союзники розглядають можливість виділення нового фінансування для українських програм зі створення дронів і прагнуть отримати доступ до технологій, що лежать в основі систем зі штучним інтелектом.

Як повідомлялося, у НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.

Крім того, на саміті НАТО в Анкарі високопосадовець Альянсу заявив, що темпи просування російської армії в Україні у червні знизились у чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.