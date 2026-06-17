У НАТО підрахували, що Росія втратила у війні понад 1,4 млн військових

У НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.

Про це під час спілкування із журналістами розповів високопосадовець НАТО, пише кореспондентка "Європейської правди".

Представник НАТО заявив, що очільник Кремля Владімір Путін залишається непохитним щодо своїх цілей у війні в Україні. Також він наголосив, що у Росії погіршується економічна ситуація.

"Хоча Росія цього року зберігала ініціативу на полі бою, її успіхи були значно менш стабільними та послідовними. Крім того, ми не бачимо жодних ознак суттєвих змін у темпах ведення бойових дій або підготовки до великого російського наступу найближчим часом через зниження ефективності російських військ на полі бою", – сказав представник НАТО.

За словами посадовця, за час повномасштабного вторгнення Росія зазнала "від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких приблизно пів мільйона становлять загиблі".

Він зазначив, що наразі російські війська продовжують діяти з високою інтенсивністю по всій лінії фронту, особливо на Покровському напрямку, де вони прагнуть закріпити свої здобутки та просуватися у напрямку Добропілля.

Скриншот: DeepState

Окрім цього, він зазначив, що війська РФ намагаються взяти під контроль Костянтинівку. У НАТО очікують, що міські бої "триватимуть у центральній частині міста в осяжному майбутньому, а здатність України здійснювати постачання серйозно підривається через використання безпілотників".

За словами представника, на Запорізькому напрямку просування РФ залишаються мінімальними.

Скриншот: DeepState

Нещодавно глава розвідки Естонії заявив, що правитель РФ опиняється перед "складним вибором" через поточну ситуацію у війні проти України.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.