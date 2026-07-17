Директор ЦРУ: солдат РФ в Украине живет в среднем 30 минут

Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте в Украине составляет в среднем 20–30 минут из-за украинских ударных дронов с искусственным интеллектом.

Об этом заявил директор ЦРУ Джон Ретклифф, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Хотя Россия имеет значительное численное превосходство над меньшей по размеру Украиной, украинские войска ограничили продвижение российских оккупационных сил отчасти благодаря инновациям в сфере различных ударных дронов.

Американские официальные лица предположили, что Россия теряет около 7 000 солдат в неделю.

"Наши разведывательные данные совпадают с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы, возможно, видели в Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас попадает на поле боя в Украине, оценивается в 20–30 минут", – сказал глава ЦРУ на Пенсильванском саммите по вопросам обороны и инноваций.

По его словам, это связано с тем, что беспилотники на базе искусственного интеллекта превратились "в высокоспециализированные и недорогие машины для убийства".

Заявление Ретклиффа прозвучало на фоне того, как Вашингтон и его союзники рассматривают возможность выделения нового финансирования для украинских программ по созданию дронов и стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем с искусственным интеллектом.

Как сообщалось, в НАТО считают, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что её потери в живой силе превышают 1,4 млн военнослужащих.

Кроме того, на саммите НАТО в Анкаре высокопоставленный представитель Альянса заявил, что темпы продвижения российской армии в Украине в июне снизились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.