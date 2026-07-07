Посадовець НАТО: темпи просування росіян знизились в 4 рази

Темпи просування російської армії в Україні у червні знизились у чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

"Темпи просування російських військ у червні становили в середньому лише 3,79 км² на день. У цей же період минулого року Росія просувалася приблизно на 16 км² на день. Отже, це приблизно чотирикратне зниження щоденного просування, при понад 5000 км² території, яку Росія ще хоче захопити", – зазначив посадовець.

За його словами, Москва навряд чи зможе досягти поставлених цілей та дотриматися термінів.

"При цьому Путін продовжує постійно зміщувати межу, стверджуючи, що кожен завойований кілометр – це велика перемога", – додав високопосадовець.

Як повідомлялося, у НАТО вважають, що Росія не відмовляється від своїх цілей у своїй війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.