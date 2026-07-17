Розвідка Естонії: РФ на тлі проблем посилює контроль над суспільством, побоюючись невдоволення

У розвідці Естонії відзначили успіхи України у "далекобійних санкціях" та зазначають, що у Росії починають ще більше посилювати контроль за населенням, побоюючись невдоволення.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це на брифінгу розповів голова розвідувального центру Сил оборони Естоії, полковник Антс Ківісельг.

Ківісельг зазначив, що зростання соціальної напруги в РФ через проблеми, які почали відчувати пересічні росіяни, може відобразитися на виборах до Держдуми у вересні.

"Ми продовжуємо бачити, що владній вертикалі, легітимність якої все більш зменшується, доводиться використовувати все більш тоталітарні й репресивні заходи проти свого суспільства для утримання ситуації під контролем", – сказав полковник.

У доповіді він відзначив успіхи України у "вибиванні" ППО в окупованому Криму та на Донеччині, що дало значну свободу дій для ударів в районі Азовського моря та дуже ускладнило росіянам логістику на цих маршрутах, до фактично припинення транзиту через Азовське море.

"Україна також значно збільшила ризики діяльності Росії у Чорному морі. тож транспортування й транзит російських енергоносіїв значно ускладнений, і ми явно побачимо наслідки цього для Криму у наступні тижні", – зазначив полковник.

Ківісельг зазначив, що дефіцит пального продовжує ширитися по території РФ і поглиблюється з новими ударами України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

"Російська влада намагається виставляти ці удари та дефіцит пального, що є їхнім наслідком, як тимчасове явище, яке швидко мине. Водночас потрібно зауважити, що шкода, яку завдає Україна, справді масштабна і наслідки будуть відчутними досить тривалий час", – сказав полковник.

Він відзначив, що за останній тиждень втрати РФ на фронті зросли – якщо попереднього тижня середній показник за день становив 1100 загиблими й пораненими, то цього тижня -1400.

Найінтенсивнішими напрямками залишаються Костянтинівка, Покровський напрямок та Лиман. Попри твердження росіян, що Костянтинівка вже під їхнім контролем, ці заяви передчасні. Водночас в районі Олександрівки Україні вдалося продовжити відтісняти російські війська.

Ківісельг зазначив, що через дії сил оборони України РФ доводиться перекидати резерви туди, де ситуація погіршується, що може у близькому майбутньому послабити спроможність росіян швидко реагувати на зміну тактичної ситуації на певних ділянках.

У доповіді минулого тижня відзначали, що Росія реагує на успішні удари України активізацією інформаційної війни проти Заходу.

Директор американського ЦРУ заявив, що середня тривалість життя російського солдата після потрапляння на фронт в Україні становить 20–30 хвилин.