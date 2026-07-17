Разведка Эстонии: РФ на фоне проблем усиливает контроль над обществом, опасаясь недовольства

В разведке Эстонии отметили успехи Украины в области "дальнобойных санкций" и указывают, что в России начинают еще больше усиливать контроль над населением, опасаясь недовольства.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг.

Кивисельг отметил, что рост социальной напряженности в РФ из-за проблем, которые начали испытывать рядовые россияне, может отразиться на выборах в Госдуму в сентябре.

"Мы продолжаем наблюдать, что властной вертикали, легитимность которой все больше снижается, приходится применять все более тоталитарные и репрессивные меры против собственного общества, чтобы удержать ситуацию под контролем", – сказал полковник.

В докладе он отметил успехи Украины в "выбивании" ПВО в оккупированном Крыму и в Донецкой области, что дало значительную свободу действий для нанесения ударов в районе Азовского моря и сильно осложнило россиянам логистику на этих маршрутах, вплоть до фактического прекращения транзита через Азовское море.

"Украина также значительно увеличила риски деятельности России в Чёрном море. Поэтому транспортировка и транзит российских энергоносителей значительно затруднены, и мы явно увидим последствия этого для Крыма в ближайшие недели", – отметил полковник.

Кивисельг отметил, что дефицит топлива продолжает распространяться по территории РФ и усугубляется с каждым новым ударом Украины по объектам топливно-энергетического комплекса.

"Российские власти пытаются представить эти удары и дефицит топлива, являющийся их следствием, как временное явление, которое быстро пройдет. В то же время следует отметить, что ущерб, наносимый Украиной, действительно масштабный, и последствия будут ощущаться довольно долго", – сказал полковник.

Он отметил, что за последнюю неделю потери РФ на фронте выросли – если на прошлой неделе средний показатель за день составлял 1100 погибших и раненых, то на этой неделе – 1400.

Наиболее интенсивными направлениями остаются Константиновка, Покровское направление и Лиман. Несмотря на утверждения россиян, что Константиновка уже находится под их контролем, эти заявления преждевременны. В районе Александровки Украине удалось продолжить оттеснение российских войск.

Кивисельг отметил, что из-за действий сил обороны Украины РФ вынуждена перебрасывать резервы туда, где ситуация ухудшается, что в ближайшем будущем может ослабить способность россиян быстро реагировать на изменение тактической ситуации на определенных участках.

В докладе на прошлой неделе отмечали, что Россия реагирует на успешные удары Украины активизацией информационной войны против Запада.

Директор американского ЦРУ заявил, что средняя продолжительность жизни российского солдата после попадания на фронт в Украине составляет 20–30 минут.