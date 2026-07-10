Розвідка Естонії: Росія реагує на дальні удари України посиленням інформаційної війни

Росія реагує на успішні удари України по різних нафтопереробних заводах та інфраструктурних об’єктах у Росії активізацією інформаційної війни проти Заходу.

Про це заявив у п’ятницю на щотижневому брифінгу в Міністерстві оборони Естонії голова розвідувального центру Сил оборони полковник Антс Ківісельг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Ківісельга, Росія досить гостро реагує на успішні дальні удари України.

"Для цього використовується ворожа антизахідна риторика, що супроводжується погрозами та демагогією. Головним звинуваченням є те, що причиною успіху України є допомога та підтримка з боку Заходу", – сказав Ківісельг.

За його словами, в рамках таких ворожих наративів Росія також піддала нападкам країни Балтії та Фінляндію, заявляючи, що ці держави дозволяють українцям використовувати свій повітряний простір для нанесення ударів по Росії, а також про намір країн Балтії масово висилати російськомовне населення зі своїх країн і про розміщення ядерної зброї в Литві чи Фінляндії.

Крім того, Кремль час від часу почав заявляти, що мова йде вже не про спеціальну військову операцію, а про повномасштабну війну, оскільки низка європейських країн та США підтримують Україну інформацією, розвідданими, спорядженням та озброєнням.

Ківісельг розповів, що для підкріплення неправдивих заяв прессекретаря Кремля Дмитрія Пєскова керівник відділу з прав людини та багатостороннього співробітництва МЗС Росії Григорій Лук’янцев 7 липня виступив із твердженням, що країни Балтії готуються до масової депортації російськомовного населення, що, очевидно, не відповідає дійсності.

"Усі ці заяви, скоріше за все, слугують цілям скоординованої інформаційної операції, ймовірна мета якої – викликати на Заході відчуття загрози у зв’язку з можливою ескалацією та підірвати єдність у подальшій підтримці України", – сказав Ківісельг.

"У цьому контексті можна розглядати й теми, які останнім часом публічно обговорювалися, щодо можливих провокацій з боку Росії та навіть військових приготувань у напрямку країн Балтії. Однак наразі це слід розглядати радше як частину інформаційної війни, розв’язаної Росією з метою впливу на західну громадськість. Як і раніше, ми не бачимо з боку Росії жодних військових приготувань до проведення в найближчому майбутньому військової операції в країнах Балтії або в цьому регіоні", – додав Ківісельг.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про побоювання щодо можливої російської провокації, метою якої є "випробувати рішучість НАТО".

Перед цим латвійська розвідка також повідомила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.