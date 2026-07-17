У Данії невідомий відкрив вогонь по поліції: є поранені

У данському місті Нерресуннбю поліція провела масштабну спецоперацію після повідомлення про стрілянину та пожежу в промисловій зоні; внаслідок інциденту вогнепальних поранень зазнали троє людей, серед яких поліцейський.

Про це пише TV 2 Nord, передає "Європейська правда".

За інформацією поліції Північної Ютландії, близько 13:40 за місцевим часом екстрені служби отримали повідомлення про пожежу.

Тоді на місце прибули пожежники та правоохоронці, після чого, за даними поліції, по співробітниках було відкрито вогонь.

Поліцейські відкрили вогонь у відповідь. Внаслідок перестрілки поранень зазнали підозрюваний, поліцейський та ще одна людина.

Їхній стан офіційно не розкривається, однак у поліції зазначили, що ситуація є серйозною.

"Ми не можемо надати додаткових подробиць щодо їхнього стану, але він є важким, і ми маємо тут значні сили", – заявив представник поліції Північної Ютландії Сьорен Пейтерсен.

Причини пожежі та стрілянини, а також обставини інциденту наразі встановлюються. Поліція звернулася до очевидців із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.

У травні у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.

Наприкінці червня у німецькому місті Штаде (Нижня Саксонія), що на захід від Гамбурга, внаслідок стрілянини загинули кілька людей.