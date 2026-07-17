В Дании неизвестный открыл огонь по полиции: есть раненые

В датском городе Нерресуннбю полиция провела масштабную спецоперацию после сообщения о стрельбе и пожаре в промышленной зоне; в результате инцидента огнестрельные ранения получили три человека, в том числе полицейский.

Об этом пишет TV 2 Nord, передает "Европейская правда".

По информации полиции Северной Ютландии, около 13:39 по местному времени экстренные службы получили сообщение о пожаре.

Тогда на место прибыли пожарные и правоохранители, после чего, по данным полиции, по сотрудникам был открыт огонь.

Полицейские открыли ответный огонь. В результате перестрелки ранения получили подозреваемый, полицейский и ещё один человек.

Их состояние официально не разглашается, однако в полиции отметили, что ситуация является серьезной.

"Мы не можем предоставить дополнительных подробностей об их состоянии, но оно тяжелое, и у нас здесь задействовано значительное количество сил", – заявил представитель полиции Северной Ютландии Сёрен Петерсен.

Причины пожара и стрельбы, а также обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются. Полиция обратилась к очевидцам с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.

В мае во французской Ницце два человека погибли и по меньшей мере трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным на скутере.

В конце июня в немецком городе Штаде (Нижняя Саксония), расположенном к западу от Гамбурга, в результате стрельбы погибли несколько человек.