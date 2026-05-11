У французькій Ніцці чоловік відкрив вогонь серед вулиці, є загиблі й поранені

Вдень 11 травня у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 15:30 у понеділок у районі Ніцци Мулен. За попередніми даними, в районі площі Амарилліс чоловік на скутері відкрив вогонь по перехожих, внаслідок чого двоє людей загинули. У прокуратурі повідомляють що, крім того, вогнепальні поранення отримали троє людей, у префектурі кажуть про трьох із серйозними пораненнями і ще трьох із незначними.

Постраждалим – від 23 до 57 років.

Нападник поїхав з місця події, після чого залишив скутер і вскочив в авто, яке вочевидь чекало на нього у домовленому місці, та зник.

Про мотиви й особу нападника поки нічого не відомо. Втім, мер Ніцци Ерік Сіотті у своєму публічному коментарі припустив, що за інцидентом стоять розборки наркодилерів.

"Війна з наркоторгівлею не має закінчитися поразкою Республіки", – заявив він, додавши, що "чекає реакції на найвищому рівні".

Район Мулен останнім часом був під пильною увагою правоохоронних органів у межах заходів боротьби з наркоторгівлею. Час від часу там ставались сутички між наркодилерами, від яких страждали сторонні люди. Так, наприклад, у жовтні нападники відкрили стрілянину з вікна авто і вбили двох людей, які не мали жодних зв’язків з кримінальним світом. Влітку 2024 року через підпал квартири "конкурентів" загинула родина з 7 осіб у сусідньому помешканні.

У квітні 89-річний чоловік зчинив дві стрілянини в Афінах через відмову у додатковій пенсії. Минулого тижня сталася стрілянина поблизу Білого дому.