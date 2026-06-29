Щонайменше п'ятеро людей загинули під час стрілянини в центрі міста у Німеччині
Новини — Понеділок, 29 червня 2026, 15:36 —
У понеділок у німецькому місті Штаде (Нижня Саксонія), що на захід від Гамбурга, внаслідок стрілянини загинули кілька людей.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.
Речник поліції заявив: "Сталася стрілянина, є загиблі". За повідомленнями, загинули п’ятеро людей. Є також поранені.
"Постріли пролунали поблизу молодіжного центру в центрі міста", – повідомив речник. Мотив поки що невідомий.
За повідомленнями ЗМІ, правоохоронці затримали підозрюваного.
Поліція порадила людям триматися подалі від району навколо вулиці Данкерштрасе: "Заради власної безпеки, будь ласка, залиште цей район і тримайтеся подалі від нього", – зазначили правоохоронці у своєму каналі WhatsApp.
У місті Штаде, розташованому на захід від Гамбурга, проживають приблизно 50 тисяч мешканців.
Нагадаємо, вдень 11 травня у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.
У квітні 89-річний чоловік зчинив дві стрілянини в Афінах через відмову у додатковій пенсії.