Щонайменше п'ятеро людей загинули під час стрілянини в центрі міста у Німеччині

У понеділок у німецькому місті Штаде (Нижня Саксонія), що на захід від Гамбурга, внаслідок стрілянини загинули кілька людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Речник поліції заявив: "Сталася стрілянина, є загиблі". За повідомленнями, загинули п’ятеро людей. Є також поранені.

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"Постріли пролунали поблизу молодіжного центру в центрі міста", – повідомив речник. Мотив поки що невідомий.

За повідомленнями ЗМІ, правоохоронці затримали підозрюваного.

Поліція порадила людям триматися подалі від району навколо вулиці Данкерштрасе: "Заради власної безпеки, будь ласка, залиште цей район і тримайтеся подалі від нього", – зазначили правоохоронці у своєму каналі WhatsApp.

У місті Штаде, розташованому на захід від Гамбурга, проживають приблизно 50 тисяч мешканців.

Нагадаємо, вдень 11 травня у французькій Ніцці двоє людей загинули і щонайменш троє отримали поранення через стрілянину, скоєну невідомим на скутері.

У квітні 89-річний чоловік зчинив дві стрілянини в Афінах через відмову у додатковій пенсії.