Як антиукраїнські заяви створили проблеми для головної опозиційної партії Польщі

Недавні заяви кандидата у прем’єри від партії "Право і справедливість" ("ПіС") Пшемислава Чарнека про потребу блокувати військову допомогу Україні мають усі шанси стати поворотним моментом для цієї політичної сили.

Останнім часом "ПіС", підігруючи президенту Каролю Навроцькому, суттєво змінила свою позицію щодо України. Проте заява Чарнека про можливість її шантажу зупинкою західної військової допомоги виявилася шоком для партії навіть у її нинішньому стані.

Тепер заміна кандидата у прем’єри від партії "Право і справедливість" на парламентських виборах 2027 року виглядає цілком імовірним сценарієм.

Про внутрішню турбулентність всередині головної опозиційної партії Польщі і те, як її новий антиукраїнський курс може ще більше розколоти політсилу, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Надто антиукраїнський: як заяви кандидата на прем'єра Польщі стали проблемою для "ПіС". Далі – стислий її виклад.

"Треба змусити Європейський Союз, у тому числі й завдяки нашій позиції в ЄС, припинити будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки Україна не стане на шлях гуманних цінностей", – заявив в ефірі Telewizja Republika у неділю 12 липня Пшемислав Чарнек.

Таку пропозицію він озвучив в контексті протидії "прославленню бандерівської ідеології" в Україні. І якщо звичні вже заклики блокувати рух України в ЄС "через УПА" не відступають від мейнстримної позиції партії "Право і справедливість" – то пропозиція зупинити військову допомогу стала чимось новим для її топпредставника.

Варто зазначити, що Пшемислава Чарнека обрали кандидатом у прем’єри саме з розрахунком на те, що його антиукраїнська риторика має повернути до "ПіС" виборців, які зараз підтримують радикальніші праві сили: "Конфедерацію" та – особливо – "Конфедерацію Корони Польської" Гжегожа Брауна.

У партії виявилися не готовими до звинувачень у діях на користь Кремля, які лунали від представників польського уряду.

"Партія "Право і справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з точки зору польських державних інтересів та нашої безпеки", – написав лідер партії Ярослав Качинський, додавши, що висловлювання Чарнека буде розглянуте керівництвом партії.

За даними польських ЗМІ, у партії існує чималий опір новому антиукраїнському курсу, який уособлює Чарнек.

Першим на критику ставленика Ярослава Качинського зважився експрем'єр Матеуш Моравецький.

"Ми можемо багато сперечатися з Україною, і ми це робимо… але ми знали, що в наших інтересах… бути відокремленими від Росії державою, яка б захистила нас від російського імперіалізму, від загрози панування колоніалізму, руйнування та поневолення з боку Росії", – наголосив колишній прем'єр-міністр Польщі, коментуючи заяву Чарнека.

Моравецький першим із політиків "ПіС" офіційно визнав: така риторика здатна лише погіршити рейтинги партії.

Сміливість Моравецького має свої причини. По-перше, він належить до "скаутів" – фракції всередині "ПіС", що опонує групі підтримки Чарнека (так звані "масляні"). Але головне – Моравецький сам претендував на статус кандидата в прем’єри та й досі не полишає сподівань на це.

Протистояння між Моравецьким і Чарнеком вже стало проблемою для партії "Право і справедливість".

Кожна з ворогуючих фракцій утворила свою організацію всередині "ПіС".

У такій ситуації Ярослав Качинський вирішив діяти радикально. Він вимагає від усіх членів "ПіС" під загрозою виключення з партії протягом семи днів припинити свою участь в будь-яких "асоціаціях, фондах та інших політичних організаціях".

Не виключено, що група Моравецького проігнорує цю вимогу, давши старт самостійному політичному проєкту ексголови уряду Польщі.

Анонсоване Ярославом Качинським партійне обговорення заяв Чарнека наразі ще не відбулося.

В очікуванні партійного вироку кандидат у прем'єри спробував залагодити конфлікт – проте досяг, швидше, протилежного. Але й замінити Чарнека буде не так вже й легко.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Надто антиукраїнський: як заяви кандидата на прем'єра Польщі стали проблемою для "ПіС".