Качинський розкритикував соратника за заклик ЄС припинити військову допомогу Україні

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив проти заяв кандидата у прем’єри від "ПіС" Пшемислава Чарнека, який закликав Європейський Союз припинити фінансування озброєння та відбудови України.

Про це Качинський написав у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Качинський наголосив, що позиція "ПіС" залишається незмінною і передбачає підтримку військової допомоги Україні.

"Партія "Право і Справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з точки зору польських державних інтересів та нашої безпеки", – написав Качинський.

Він також повідомив, що висловлювання Чарнека буде розглянуте керівництвом партії.

Пшемислав Чарнек заявив, що Польща має змусити Європейський Союз припинити будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки Україна не стане на шлях гуманних цінностей та не відмовиться від ідеології бандеризму.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Чарнека за заклики зупинити фінансування допомоги для України, назвавши це "вбивчою політикою".

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський після заяв Чарнека заявив, що той "хоче допустити Путіна до польського кордону", а змагання політиків "ПіС" з більш правими партіями в антиукраїнській риториці "позбавляє їх розуму".