Как антиукраинские заявления создали проблемы для главной оппозиционной партии Польши

Недавние заявления кандидата в премьер-министры от партии "Право и справедливость" ("ПиС") Пшемыслава Чарнека о необходимости заблокировать военную помощь Украине имеют все шансы стать переломным моментом для этой политической силы.

В последнее время "ПиС", подыгрывая президенту Каролю Навроцкому, существенно изменила свою позицию в отношении Украины. Однако заявление Чарнека о возможности шантажа Украины приостановкой западной военной помощи оказалось шоком для партии даже в её нынешнем состоянии.

Теперь замена кандидата в премьеры от партии "Право и справедливость" на парламентских выборах 2027 года выглядит вполне вероятным сценарием.

О внутренней нестабильности в главной оппозиционной партии Польши и о том, как её новый антиукраинский курс может ещё больше расколоть эту политическую силу, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Слишком антиукраинский: как заявления кандидата в премьеры Польши стали проблемой для "ПиС". Далее – краткое изложение статьи.

"Нужно заставить Европейский Союз, в том числе благодаря нашей позиции в ЕС, прекратить любое финансирование вооружения Украины и её восстановления, пока Украина не встанет на путь гуманных ценностей", – заявил в эфире Telewizja Republika 12 июля Пшемыслав Чарнек.

Такое предложение он озвучил в контексте противодействия "прославлению бандеровской идеологии" в Украине. И если уже привычные призывы заблокировать вступление Украины в ЕС "из-за УПА" не отступают от мейнстримной позиции партии "Право и справедливость", то предложение прекратить военную помощь стало чем-то новым для её ведущего представителя.

Стоит отметить, что Пшемыслава Чарнека выбрали кандидатом в премьеры именно с расчетом на то, что его антиукраинская риторика должна вернуть в "ПиС" избирателей, которые сейчас поддерживают более радикальные правые силы: "Конфедерацию" и – особенно – "Конфедерацию Короны Польской".

В партии оказались не готовы к обвинениям в действиях в интересах Кремля, которые звучали от представителей действующего правительства.

"Партия „Право и справедливость" придерживается и всегда придерживалась позиции, что военная помощь, которую оказывает Украине также ЕС, является абсолютно необходимой. Это ключевой вопрос с точки зрения польских государственных интересов и нашей безопасности", – написал лидер партии Ярослав Качиньский, добавив, что высказывания Чарнека будут рассмотрены руководством партии.

По данным польских СМИ, в партии существует значительное сопротивление новому антиукраинскому курсу, который олицетворяет Чарнек.

Первым на критику ставленника Ярослава Качиньского решился экс-премьер Матеуш Моравецкий.

"Мы можем много спорить с Украиной, и мы это делаем… но мы знали, что в наших интересах… быть отделенными от России государством, которое защитило бы нас от российского империализма, от угрозы господства колониализма, разрушения и порабощения со стороны России", – подчеркнул бывший премьер-министр Польши, комментируя заявление Чарнека.

Моравецкий также первым из политиков "ПиС" официально признал: такая риторика способна лишь ухудшить рейтинги партии.

Смелость Моравецкого имеет свои причины. Во-первых, он принадлежит к "скаутам" – фракции внутри "ПиС", противостоящей группе поддержки Чарнека (так называемые "масляные"). Но главное – Моравецкий сам претендовал на статус кандидата в премьеры и до сих пор не теряет надежды на это.

Противостояние между Моравецким и Чарнеком уже стало проблемой для партии "Право и справедливость".

Каждая из враждующих фракций создала свою организацию внутри "ПиС".

В такой ситуации Ярослав Качиньский решил действовать радикально. Он требует от всех членов "ПиС" под угрозой исключения из партии в течение семи дней прекратить своё участие в любых "ассоциациях, фондах и других политических организациях".

Не исключено, что группа Моравецкого проигнорирует это требование, дав старт самостоятельному политическому проекту экс-премьера Польши.

Анонсированное Ярославом Качиньским партийное обсуждение заявлений Чарнека пока еще не состоялось.

В ожидании партийного решения кандидат в премьеры попытался уладить конфликт – однако добился, скорее, обратного. Но и заменить Чарнека будет не так уж и легко.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Слишком антиукраинский: как заявления кандидата в премьеры Польши стали проблемой для "ПиС".