Зеленський подякував Конгресу США за підтримку законопроєкту Грема про санкції

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 липня, подякував Конгресу США за підтримку законопроєкту Грема про санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський висловив вдячний усім американцям, які зараз працюють над законопроєктом для посилення санкційного та іншого тиску на Росію за війну.

"Сенатор Ліндсі Грем дуже старався підготувати сильний законопроєкт, і ми з ним це обговорювали під час наших зустрічей. Я памʼятаю, наскільки це для нього було важливо, і це справді може збільшити наявні інструменти для примусу Росії до дипломатії та миру", – наголосив український президент.

Він заявив, що президент США Дональд Трамп – це "саме та людина, чия сила може наблизити мир".

Раніше цього тижня у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту. Також ЗМІ писали, що законопроєкт заручився підтримкою понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх у Сенаті.

Від президента Дональда Трампа, нагадаємо, лунали сигнали про готовність підписати проєкт – з поваги до покійного соратника. Водночас він висловлював побажання, щоб до проєкту долучили положення, пов’язані з Іраном. Проте у Сенаті лунали заклики до його швидкого розгляду без додаткових змін.