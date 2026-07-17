ЗМІ: проєкт Грема про санкції проти РФ вже має достатню підтримку у Сенаті

Ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом законопроєкт щодо нових санкцій США проти Росії заручився підтримкою понад 60 сенаторів, що гарантує йому успіх у Сенаті.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Двопартійний санкційний проєкт з компромісними поправками, одним зі співавторів якого є покійний Ліндсі Грем, а від демократів – Річард Блументаль, має у Сенаті вже щонайменше 61 прихильника, чого достатньо для його проходження.

Серед готових голосувати за нього – 39 республіканців та 22 демократів, кажуть джерела видання.

Раніше цього тижня у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.

Від президента Дональда Трампа, нагадаємо, лунали сигнали про готовність підписати проєкт – з поваги до покійного соратника. Водночас він висловлював побажання, щоб до проєкту долучили положення, пов’язані з Іраном. Проте у Сенаті лунали заклики до його швидкого розгляду без додаткових змін.