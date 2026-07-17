Зеленский поблагодарил Конгресс США за поддержку законопроекта Грэма о санкциях

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 июля, поблагодарил Конгресс США за поддержку законопроекта Грэма о санкциях против России.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность всем американцам, которые сейчас работают над законопроектом, направленным на усиление санкционного и иного давления на Россию в связи с войной.

"Сенатор Линдси Грэм очень старался подготовить сильный законопроект, и мы с ним обсуждали это во время наших встреч. Я помню, насколько это было для него важно, и это действительно может расширить имеющиеся инструменты для принуждения России к дипломатии и миру", – подчеркнул украинский президент.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп – это "именно тот человек, чья сила может приблизить мир".

Ранее на этой неделе в Сенате раскрыли детали обновленной версии законопроекта. Также СМИ писали, что законопроект заручился поддержкой более 60 сенаторов, что гарантирует ему успех в Сенате.

От президента Дональда Трампа, напомним, раздавались сигналы о готовности подписать законопроект – из уважения к покойному соратнику. В то же время он выражал пожелание, чтобы в законопроект были включены положения, связанные с Ираном. Однако в Сенате раздавались призывы к его быстрому рассмотрению без дополнительных изменений.