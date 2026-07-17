У Норвегії масштабна пожежа знищила понад 50 будинків: сотні людей евакуювали

У норвезькому муніципалітеті Драммен масштабна пожежа охопила житловий район, внаслідок чого згоріло понад 50 житлових будинків.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Рятувальникам досі не вдалося повністю взяти вогонь під контроль – полум’я поширилося на десятки таунхаусів і прилеглу територію.

За словами керівника операції поліції Фроде Престхуса, станом на вечір п’ятниці, 17 липня, унаслідок пожежі згоріло понад 50 житлових одиниць.

Фото: NRK

Через масштабну пожежу евакуювали кілька сотень людей. Про загиблих або серйозно постраждалих серед мешканців не повідомляється.

Один пожежник отримав легкі травми, а кілька людей перебувають під наглядом медиків.

Як зазначається, для боротьби з вогнем залучили значні сили рятувальників. На місці працюють усі доступні пожежні підрозділи Східної Норвегії, а також шість пожежних вертольотів.

Фото: NRK

Через операцію влада запровадила тимчасову заборону на польоти в районі, зокрема для дронів.

Причини виникнення пожежі наразі не встановлені. Поліція закликала населення повідомляти, якщо вони не можуть зв’язатися з кимось із мешканців району.

У Брюсселі у вівторок, 14 липня, внаслідок пожежі на будівельному майданчику загинуло кілька людей, також тривають пошуки зниклих безвісти.

16 липня президент Франції Емманюель Макрон особисто вирушив на місце масштабної лісової пожежі південніше Парижа, яку не можуть взяти під контроль вже кілька днів.