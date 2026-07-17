В Норвегии пожар уничтожил более 50 домов: сотни людей были эвакуированы

В норвежском муниципалитете Драммен масштабный пожар охватил жилой район, в результате чего сгорело более 50 жилых домов.

Об этом пишет NRK, передает "Европейская правда".

Спасателям до сих пор не удалось полностью взять огонь под контроль – пламя распространилось на десятки таунхаусов и прилегающую территорию.

По словам руководителя полицейской операции Фроде Престхуса, по состоянию на вечер пятницы, 17 июля, в результате пожара сгорело более 50 жилых домов.

Фото: NRK

Из-за масштабного пожара эвакуировали несколько сотен человек. О погибших или серьезно пострадавших среди жителей не сообщается.

Один пожарный получил лёгкие травмы, а несколько человек находятся под наблюдением медиков.

Как отмечается, для борьбы с огнём были задействованы значительные силы спасателей. На месте работают все доступные пожарные подразделения Восточной Норвегии, а также шесть пожарных вертолётов.

Фото: NRK

В связи с операцией власти ввели временный запрет на полеты в районе, в том числе для дронов.

Причины возникновения пожара пока не установлены. Полиция призвала население сообщать, если они не могут связаться с кем-либо из жителей района.

В Брюсселе во вторник, 14 июля, в результате пожара на строительной площадке погибли несколько человек, также продолжаются поиски пропавших без вести.

16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон лично отправился на место масштабного лесного пожара к югу от Парижа, который уже несколько дней не удается взять под контроль.