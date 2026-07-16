Макрон їде на місце масштабної лісової пожежі під Парижем, де задіяні майже 1000 вогнеборців

Президент Франції Емманюель Макрон особисто вирушає на місце масштабної лісової пожежі південніше Парижа, яку не можуть взяти під контроль вже кілька днів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон вранці 16 липня відвідає місце боротьби з масштабною лісовою пожежею у Фонтебло, яка спустошила вже близько 2050 гектарів території.

Президент зустрінеться з представниками місцевої влади та хоче особисто подякувати пожежникам і усім, залученим до боротьби зі стихійним лихом.

Пожежа у лісі біля Фонтебло почалась надвечір у неділю 12 липня та протягом ночі розширилась майже удвічі, через неї евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів. За ці дні її досі не вдалося взяти під контроль.

На місці працюють близько 1000 вогнеборців. На підмогу пожежникам у четвер відправлять 120 військових.

У середу оголосили про затримання двох осіб, яких підозрюють у причетності до початку пожежі. Один з них – 18-річний пожежник-доброволець.

У неділю й понеділок пожежа відчутно порушила графіку руху поїздів з Парижа у південному та східному напрямках.