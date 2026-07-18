Туск привітав рішення Зеленського щодо українсько-польських відносин
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Туск наголосив, що Польща готова до "серйозного та дружнього діалогу" з питань, які об’єднують та розділяють країни.
"Із задоволенням і надією я вітаю слова та рішення Зеленського щодо відносин між нашими країнами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді", – зазначив польський прем’єр.
Як відомо, напередодні Зеленський заявив про підготовку нових рішень у відносинах із Польщею, зокрема щодо історичних питань, відкриття архівів та проведення пошукових і ексгумаційних робіт на Волині.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй промові на Волині до дня пам’яті жертв Волинської трагедії говорив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".
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