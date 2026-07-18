Туск приветствовал решение Зеленского по поводу украинско-польских отношений

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал решение президента Владимира Зеленского относительно украинско-польских отношений.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Туск подчеркнул, что Польша готова к "серьезному и дружескому диалогу" по вопросам, которые объединяют и разделяют страны.

"С удовлетворением и надеждой я приветствую слова и решение Зеленского относительно отношений между нашими странами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде", – отметил польский премьер.

Как известно, накануне Зеленский заявил о подготовке новых решений в отношениях с Польшей, в частности по историческим вопросам, открытию архивов и проведению поисковых и эксгумационных работ на Волыни.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своей речи на Волыни, посвященной Дню памяти жертв Волынской трагедии, говорил о важности примирения и недопустимости "спирали ненависти".

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