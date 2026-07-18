Глава фракції керівного союзу Німеччини йде у відставку через скандал з сурогатною матір’ю

Глава фракції керівного союзу Німеччини ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан вирішив піти у відставку на тлі тиску, що на нього зчинився після того, як він та його чоловік завели дитину від сурогатної матері.

Про це йдеться у листі політика, з яким ознайомилось видання Spiegel

Як випливає з листа Шпана до членів фракції у Бундестазі, він вирішив залишити посаду. Раніше видання довідалось із партійних кіл, що канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) також закликав Шпана піти у відставку.

У листі Шпан повідомив, що його особисте щастя – створення сім’ї разом зі своїм партнером – несумісне з його політичною посадою.

Причиною його відставки стала дискусія щодо сурогатного материнства, послугами якого скористався голова фракції ХДС/ХСС. Шпан тривалий час виступав проти моделей сурогатного материнства. Тепер він і його чоловік Даніель Функе стали батьками саме таким шляхом. Сурогатну матір знайшли у США, оскільки у Німеччині сурогатне материнство поза законом.

Це спричинило масову критику на адресу голови фракції. Шпан, вочевидь, був здивований цією критикою, або принаймні її масштабами.

За його словами, розрив між його особистим рішенням мати дитину за допомогою сурогатного материнства та цілком зрозумілими очікуваннями щодо нього як голови фракції ХДС/ХСС виявився більшим, ніж він очікував.

"Одне стало для мене все більш очевидним протягом останніх днів: моя родина – це для мене найголовніше", – повідомив політик з ХДС у своєму листі. Після цього він подякував фракції за спільну роботу.

Скандал спалахнув після того, як Шпан і його чоловік Даніель Функе в середу повідомили про народження сина від сурогатної матері.