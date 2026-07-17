В партії Мерца відреагували на скандал з народженням сина у лідера фракції і його чоловіка

В німецькому керівному блоці ХДС/ХСС прокоментували скандал довкола лідера фракції консерваторів Єнса Шпана і його чоловіка Даніеля Функе, які скористались послугами сурогатного материнства, щоб стати батьками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник міністра у справах сім’ї Карін Прієн, яка є членкинею ХДС, його слова цитує dpa.

На тлі скандалу речник Прієн наголосив, що сурогатне материнство має залишатися забороненим у Німеччині.

"Коаліційна угода не передбачає жодних змін у чинному законодавстві", – зазначив він.

Єнс Шпан та його чоловік не змогли скористатися послугами сурогатної матері в Німеччині, оскільки така практика є незаконною. Тому вони звернулися до сурогатної матері у Сполучених Штатах.

На партійній конференції в лютому ХДС ухвалила таке рішення: "З огляду на етичні, правові та практичні застереження щодо сурогатного материнства, ХДС підтверджує свою вимогу, щоб сурогатне материнство – у тому числі в альтруїстичних моделях – і надалі залишалося забороненим у Німеччині з метою запобігання зловживанням, експлуатації та ризикам для здоров’я".

Шпан зазнав критики – зокрема й з лав ХДС – за те, що поїхав до США, щоб завести дитину.

"Сурогатне материнство заборонено в Німеччині з вагомих етичних причин", – заявила Маріон Розін, голова Жіночого союзу у федеральній землі Тюрингія.

За її словами, кожен, хто обходить цю заборону, "ставить себе вище духу німецького законодавства".

Розін також натякнула, що після такого Шпан має піти у відставку.

Якщо авторитет впливового політика втрачено, "відставка є логічним наслідком", зауважила вона.

Шпан та Функе раніше розповіли, що їхній син Георг народився у США за допомогою сурогатної матері.

Нагадаємо, нещодавно лідерка правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель, яка живе в одностатевому цивільному партнерстві, дистанціювалася від частини маніфесту регіонального осередку своєї партії, у якому йшлося про підтримку традиційної моделі сім'ї.

У травні у Польщі, після рішення суду, визнали перший одностатевий шлюб, укладений за кордоном.