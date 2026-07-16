Лідер фракції Мерца у Бундестазі з чоловіком стали батьками, його закликали до відставки

Єнс Шпан, лідер фракції німецьких консерваторів у німецькому парламенті, та його чоловік Даніель Функе оголосили, що у них народився хлопчик.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

За інформацією видання, яка посилається на слова Шпана та Функе, їхній син Георг народився у США за допомогою сурогатної матері.

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"Мій чоловік став батьком, і я разом з ним теж. Георг – наше найбільше щастя. Це почуття важко виразити словами", – сказав Шпан виданню.

Згідно з повідомленням, пара наразі перебуває у США. Хлопчика назвали на честь покійного батька Шпана, Георга. Функе є біологічним батьком дитини.

Пара зазначила, що сурогатна мати й надалі відіграватиме важливу роль у житті їхнього сина.

Процедури сурогатного материнства фактично заборонені в Німеччині, і Шпан зіткнувся з закликами до відставки навіть з боку своєї власної консервативної Християнсько-демократичної партії (ХДС), яку очолює Фрідріх Мерц.

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