FT: Зеленський переконує Свириденко обійняти посаду посла у США

Президент Володимир Зеленський намагається переконати колишню прем’єрку Юлію Свириденко обійняти посаду посла у США попри те, що вона відхилила цю пропозицію.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами помічників, Зеленський досі шукає нового посла у Вашингтоні. Його головним кандидатом залишається колишня прем’єр-міністр Юлія Свириденко, яку було звільнено під час кадрових змін в уряді цього тижня, хоча вона відхилила цю пропозицію.

"Особи, наближені до президента, повідомили, що він досі намагається переконати її обійняти цю посаду, яка стає актуальною у вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа", – стверджує видання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин.

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України у США 27 серпня 2025 року.

Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.