FT: Зеленский убеждает Свириденко занять пост посла в США

Президент Владимир Зеленский пытается убедить бывшего премьер-министра Юлию Свириденко занять пост посла в США, несмотря на то, что она отклонила это предложение.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам помощников, Зеленский до сих пор ищет нового посла в Вашингтоне. Его главным кандидатом остается бывшая премьер-министр Юлия Свириденко, которая была уволена в ходе кадровых перестановок в правительстве на этой неделе, хотя она отклонила это предложение.

"Лица, близкие к президенту, сообщили, что он до сих пор пытается убедить её занять эту должность, которая становится актуальной в решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа", – утверждает издание.

Напомним, по данным СМИ, посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину послом Украины в США 27 августа 2025 года.

До этого Стефанишина в течение месяца была специальным уполномоченным главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.