Зеленський змінив посла у США

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні у середу.

Зеленський сказав, що "формальні процедури" призначення нового посла Україниу США завершені.

"Сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері", – розповів він.

Глава держави додав, що ідеться про дві угоди про "зброю для України" та "сучасні дрони для Сполучених Штатів".

Окремо Зеленський подякував Оксані Маркаровій, яка досі очолювала посольство України у США.

"Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", – додав Зеленський.

Досі, із середини липня, Ольга Стефанішина була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Перед тим ЗМІ писали, що Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити.