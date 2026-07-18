Кандидат у прем’єри Молдови запропонував членів свого уряду

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Молдови Василе Тофан представив команду, з якою має намір просити у парламенту вотум довіри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Newsmaker.

У запропонованому складі уряду зберігають посади 12 міністрів попереднього кабінету Мунтяну, а в чотирьох відомствах Тофан запропонував змінити керівників.

Свої посади можуть зберегти, зокрема, міністр економіки Еуджен Осмокеску, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимов, глава МЗС Міхай Попшой, віцепрем’єр з питань реінтеграції Валеріу Ківерь та міністр оборони Анатолій Носатий.

Міністерство сільського господарства замість Людмили Катлабуги може очолити директор Агентства безпеки харчових продуктів Раду Мустяце. Кандидатом на посаду міністра фінансів стала Вікторія Білоус, яка має замінити Андріана Гавриліце. Вона вже очолювала це відомство з липня 2024 року по листопад 2025 року.

На посаду міністра охорони здоров’я Тофан запропонував Александра Гаснаша замість Еміля Чебана, а міністерство культури може очолити Дан Суручану замість Крістіана Жардана.

За словами Тофана, підготовка програми уряду перебуває на завершальному етапі.

21 липня Тофан представить парламенту склад уряду та програму його роботи і попросить депутатів висловити кабінету вотум довіри. Засідання розпочнеться об 11:00.

11 липня президентка Мая Санду висунула підприємця Василе Тофана кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Це сталося через тиждень після відставки Александра Мунтяну. Детальніше читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу