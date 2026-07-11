Президентка Молдови висунула кандидата на посаду прем’єр-міністра

Президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула кандидатуру бізнесмена Василе Тофана на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє TV8, інформує "Європейська правда".

Тофан має 15 днів, щоб отримати вотум довіри від парламенту, а також сформувати програму діяльності уряду та визначитись з його складом.

"Для мене велика честь перебувати тут. Я не вважаю це досягненням, це велика відповідальність, і я переповнений цією відповідальністю. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб виправдати очікування молдаван. Я сподіваюся приступити до роботи якомога швидше, щоб покращити життя молдаван", – зазначив Тофан.

Кандидат на посаду прем’єр-міністра назвав три основні напрямки, на яких він зосередиться на початку свого терміну повноважень: відновлення, завоювання та зміцнення довіри, відновлення економіки, політика, державне управління та бізнес.

"Я – командний гравець і приходжу, щоб разом створити сильні команди. Усі чесні, сміливі та працьовиті люди знайдуть у мені союзника. Усе, що ми робимо, ми робимо для того, щоб якнайшвидше привести Молдову до ЄС", – наголосив він.

Нагадаємо, 3 липня прем’єр Александру Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Керівна партія Молдови "Дія і солідарність" (PAS) запропонувала кандидатуру Тофана на посаду глави уряду.

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