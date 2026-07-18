Кандидат в премьеры Молдовы представил состав своего правительства

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Василе Тофан представил команду, с которой намерен просить у парламента вотум доверия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Newsmaker.

В предложенном составе правительства сохраняют свои посты 12 министров предыдущего кабинета Мунтяну, а в четырёх ведомствах Тофан предложил сменить руководителей.

Свои посты могут сохранить, в частности, министр экономики Эуджен Осмокеску, вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов, глава МИД Михай Попшой, вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь и министр обороны Анатолий Носатый.

Министерство сельского хозяйства вместо Людмилы Катлабуги может возглавить директор Агентства безопасности пищевых продуктов Раду Мустяце. Кандидатом на пост министра финансов стала Виктория Белоус, которая должна заменить Андриана Гаврилице. Она уже возглавляла это ведомство с июля 2024 года по ноябрь 2025 года.

На пост министра здравоохранения Тофан предложил Александра Гаснаша вместо Эмиля Чебана, а министерство культуры может возглавить Дан Суручану вместо Кристиана Жардана.

По словам Тофана, подготовка программы правительства находится на завершающем этапе.

21 июля Тофан представит парламенту состав правительства и программу его работы и попросит депутатов выразить кабинету вотум доверия. Заседание начнётся в 11:00.

11 июля президент Майя Санду выдвинула предпринимателя Василе Тофана кандидатом на пост премьер-министра.

Это произошло через неделю после отставки Александра Мунтяну. Подробнее читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис