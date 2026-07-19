Посли Канади і Швейцарії завершують дипломатичну місію в Україні

Посол Канади Наталка Цмоць, а також посол Швейцарії Фелікс Бауманн завершують свою дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, глава українського МЗС Андрій Сибіга у себе в Facebook написав, що провів зустріч зі Цмоць напередодні завершення її дипломатичної місії та подякував за роботу та особистий внесок у розвиток партнерства між країнами.

"За час роботи Наталки Цмоць в Україні українсько-канадське партнерство отримало новий імпульс. Цей період ознаменувався історичними візитами на найвищому рівні, укладенням безпекової угоди між Україною та Канадою, її подальшою реалізацією, а також рішеннями, які суттєво посилили канадську підтримку нашої держави", – зазначив Сибіга.

За його словами, Україна високо цінує військову, фінансову, гуманітарну та енергетичну допомогу, активну участь Канади у відбудові України, а також її принципове лідерство у просуванні всеохоплюючого і тривалого миру.

Крім того, у повідомленні на сторінці посольства США в Україні зазначається, що Фелікс Бауманн також завершує свою місію.

"Понад 1 130 днів. Незліченні поїздки Україною. Сотні зустрічей. Одна непохитна відданість справі. Сьогодні посол Фелікс Бауманн завершує свою місію на посаді посла Швейцарії в Україні та Республіці Молдова. Від Харкова та Краматорська до Одеси, Миколаєва, Львова, Сум, Чернігова, Дніпра та далі – він на власні очі став свідком мужності та рішучості України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила роботу.

Повідомляли, що Девіс залишає посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією Трампа.