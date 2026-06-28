Сибіга провів прощальну зустріч з тимчасовою повіреною США, яка йде з посади

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

У суботу 27 червня Сибіга прийняв Джулі Девіс, яка залишає посаду тимчасової повіреної США в Україні.

"Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля. Андрій Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства Сполучених Штатів у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру", – розповіли у повідомленні.

Зазначають, що Сибіга подякував Девіс за її особистий внесок у розвиток політичного діалогу та ефективну взаємодію. Він відзначив важливість нещодавньої зустрічі президентів України і США під час саміту G7, зазначаючи, що вона "підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру".

Також він привітав США з 250-річчям незалежності, яке невдовзі відзначатиме країна.

"Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України", – зазначив Андрій Сибіга.

Повідомляли, що Девіс залишає посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією Трампа.

Попередниця Девіс, колишня посол США Бріджит Брінк, пішла з посади у квітні 2025 року. Згодом вона прямо заявила, що вирішила залишити посаду через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Вона також підтвердила, що скандальна суперечка Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті – одна з причин її відставки.