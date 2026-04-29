Глава дипломатичної місії США в Україні йде з посади: ЗМІ пишуть – через Трампа

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це стало відомо виданню Financial Times від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники FT розповіли, що Девіс, яка з травня минулого року виконувала обов'язки тимчасової повіреної у справах США в Києві, була розчарована своєю роллю через розбіжності з Трампом щодо його слабкої підтримки України.

Зокрема, як зазначено, Девіс, яка, як і раніше, акредитована як посол на Кіпрі, одночасно працюючи в Києві, відчула себе захопленою зненацька в жовтні, дізнавшись із повідомлень ЗМІ, що Трамп висунув Джона Бреслоу, бізнесмена з Арізони та спонсора Республіканської партії, на посаду наступного посла на Кіпрі, повідомили ці джерела. Девіс не була заздалегідь повідомлена про це призначення.

Джерела додали, що Девіс, яка в останні тижні повідомила Держдепартамент про свій відхід, планувала піти з дипломатичної служби і завершити свою тридцятирічну кар'єру.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт підтвердив, що Девіс йде у відставку, але твердження про розбіжності з Трампом назвав "неправдивим".

"Посол Девіс була стійкою прихильницею зусиль адміністрації Трампа щодо встановлення міцного миру між Росією та Україною. Вона з гордістю просуватиме політику президента Трампа доти, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року і не піде у відставку з Держдепартаменту", – зазначив речник Держдепу.

Девіс – кар’єрна дипломатка, яка пропрацювала три десятиліття в Державному департаменті, зокрема у Східній Європі. До призначення в Київ і на Кіпр у 2020 році вона стала першим послом США в Білорусі з 2008 року.

Видання нагадує, що у грудні адміністрація США відкликала з посад десятки послів по всьому світу, оскільки американські посадовці прагнули забезпечити, щоб посольства відображали програму Трампа "Америка понад усе".

Згідно з даними моніторингу, проведеного Американською асоціацією дипломатичної служби, лише 8% кандидатів на посади послів, висунутих президентом, є кар’єрними дипломатами, що значно менше, ніж 57% під час його першого терміну.

У десятках посольств США по всьому світу немає послів, затверджених Сенатом, зокрема у більшості країн Близького Сходу та в Україні.

Нагадаємо, попередниця Девіс, колишня посол США Бріджит Брінк, залишила посаду посла у квітні 2025 року. Згодом вона прямо заявила, що вирішила залишити посаду через зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа.

Вона також підтвердила, що скандальна суперечка Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті – одна з причин її відставки.

Після відставки Брінк вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.