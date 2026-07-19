Послы Канады и Швейцарии завершают дипломатическую миссию в Украине

Посол Канады Наталька Цмоць, а также посол Швейцарии Феликс Бауманн завершают свою дипломатическую миссию в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, глава украинского МИД Андрей Сибига в своем Facebook написал, что провел встречу с Цмоць накануне завершения ее дипломатической миссии и поблагодарил за работу и личный вклад в развитие партнерства между странами.

"За время работы Натальи Цмоць в Украине украинско-канадское партнерство получило новый импульс. Этот период ознаменовался историческими визитами на высшем уровне, заключением соглашения о безопасности между Украиной и Канадой, его дальнейшей реализацией, а также решениями, которые существенно усилили канадскую поддержку нашего государства", – отметил Сибига.

По его словам, Украина высоко ценит военную, финансовую, гуманитарную и энергетическую помощь, активное участие Канады в восстановлении Украины, а также её принципиальное лидерство в продвижении всеобъемлющего и прочного мира.

Кроме того, в сообщении на странице посольства США в Украине отмечается, что Феликс Бауманн также завершает свою миссию.

"Более 1 130 дней. Бесчисленные поездки по Украине. Сотни встреч. Одна непоколебимая преданность делу. Сегодня посол Феликс Бауманн завершает свою миссию в должности посла Швейцарии в Украине и Республике Молдова. От Харькова и Краматорска до Одессы, Николаева, Львова, Сум, Чернигова, Днепра и далее – он собственными глазами стал свидетелем мужества и решимости Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила работу.

Сообщалось, что Дэвис покидает пост из-за разногласий с администрацией Трампа.