Двоє німецьких альпіністів загинули внаслідок інцидентів в Австрійських Альпах

Двоє німецьких альпіністів загинули внаслідок двох окремих нещасних випадків в Австрійських Альпах.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

У західній федеральній землі Форарльберг німецький турист впав з висоти близько 100 метрів після того, як втратив рівновагу, відстібаючи страхувальне спорядження, повідомила поліція. Раніше чоловік скаржився на сильну втому та зізнавався, що недооцінив складність сходження.

В іншому інциденті в Ецтальських Альпах у Тіролі 63-річний німецький чоловік впав з висоти близько 200 метрів під час спуску з гори Вільдшпітце. Він входив до групи альпіністів під керівництвом гіда і помер від отриманих травм.

Обидва тіла було вилучено за допомогою поліцейського вертольота.

Наприкінці червня у німецькій Баварії загинув 19-річний альпініст.

Також у червні на Монблані рятували двох польських альпіністів, які потрапили під удар блискавки.