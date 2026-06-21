У Німеччині в горах загинув 19-річний альпініст

19-річний альпініст загинув у результаті нещасного випадку під час сходження на гору Кляйнер-Ваксенштайн поблизу Гарміш-Партенкірхена в німецькій Баварії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Він впав приблизно на 100 метрів з висоти майже 1 700 метрів, коли відірвався зачіп, за який він тримався.

Викликані на місце події гірська рятувальна команда та лікар швидкої допомоги змогли лише констатувати смерть 19-річного юнака. Він здійснював похід разом із 20-річним товаришем з Гаммерсбаха до гори Кляйнер Ваксенштайн поблизу Грайнау. За даними поліції, він вже кілька разів раніше долав цей маршрут.

Тіло було вилучено за допомогою поліцейського вертольота. Поліцейський гірський гід із Західного альпійського оперативного підрозділу Інспекції прикордонної поліції Мурнау розслідує точні обставини нещасного випадку.

Наприкінці травня у Греції на горі Олімп знайшли мертвим іспанського альпініста, який кілька днів вважався зниклим безвісти.

Нагадаємо, у Франції 5 квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

Наступного дня у норвезькій поліції повідомили про загибель двох із чотирьох туристів, які потрапили у лавину на півдні країни.