Двое немецких альпинистов погибли в результате инцидентов в Австрийских Альпах
Двое немецких альпинистов погибли в результате двух отдельных несчастных случаев в Австрийских Альпах.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".
В западной федеральной земле Форарльберг немецкий турист упал с высоты около 100 метров после того, как потерял равновесие, отстегивая страховочное снаряжение, сообщила полиция. Ранее мужчина жаловался на сильную усталость и признавался, что недооценил сложность восхождения.
В другом инциденте в Эцтальских Альпах в Тироле 63-летний немецкий мужчина упал с высоты около 200 метров во время спуска с горы Вильдшпитце. Он входил в группу альпинистов под руководством гида и скончался от полученных травм.
Оба тела были извлечены с помощью полицейского вертолета.
В конце июня в немецкой Баварии погиб 19-летний альпинист.
Также в июне на Монблане спасали двух польских альпинистов, которые попали под удар молнии.