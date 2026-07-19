Молдова придбає нові системи виявлення, зокрема безпілотників

Міністерство оборони Республіки Молдова придбає за фінансової підтримки Європейського Союзу нові системи виявлення, зокрема засоби перехоплення безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на пресконференції державний секретар МЗС Молдови Валеріу Міжа, його цитує Infotag.

За словами посадовця, з початку військової агресії Росії проти України в повітряному просторі Молдови сталося 34 інциденти за участю безпілотників та балістичних ракет.

Він зазначив, що участь Міністерства оборони у закупівлі радарів та безпілотників здійснюється за безпосередньої підтримки Євросоюзу, зокрема Європейського фонду миру через пакет у розмірі 120 млн євро, схвалений 13 липня Радою Євросоюзу.

"Молдова також співпрацює з Північноатлантичним альянсом. Мета полягає в тому, щоб визначити допомогу в рамках лінії DCB (ініціатива НАТО щодо зміцнення оборонних та пов’язаних з ними можливостей безпеки. – Ред.) у протидії безпілотникам. Перехоплювачі, що запускаються проти ударних літаків, належать до одного типу, а перехоплювачі безпілотників – до іншої технології", – пояснив Міжа.

За словами державного секретаря, Молдова стикається з проблемою "стратегічного простору глибини", що суттєво ускладнює процес втручання у разі порушення повітряного простору безпілотниками. Фахівцям необхідно дуже швидко оцінити наслідки перехоплення пристрою, якщо він оснащений вибухівкою, визначивши місце можливого падіння літального апарата.

"МЗС підтверджує, що ми також співпрацюємо з Євросоюзом, з двосторонніми партнерами та з НАТО через механізм DCB. Ми маємо розуміння та політичну волю з боку альянсів і партнерів для просування процесу в напрямку модернізації", – заявив Міжа.

Державний секретар зазначив, що модернізація та підтримка Національної армії Молдови з боку Євросоюзу, партнерів, зокрема й НАТО, має велике значення не лише для міністерства оборони. Це також актуально й важливо для МВС, прикордонної поліції, державних структур, відповідальних за кібербезпеку.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня на околиці села Копанка Каушанського району впав безпілотник.

Після зіткнення з землею виникла невелика пожежа. Міністерство оборони встановило, що йдеться про російський безпілотник Shahed-136. У ньому містилося 40 кг вибухівки. Увечері 14 липня безпілотник було підконтрольно знищено.

Коментуючи інцидент, міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що радари, закуплені Національною армією, не зафіксували дрон.