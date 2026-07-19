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Молдова приобретет новые системы обнаружения, в том числе беспилотников

Новости — Воскресенье, 19 июля 2026, 10:02 — Ирина Кутелева

Министерство обороны Республики Молдова при финансовой поддержке Европейского Союза приобретет новые системы обнаружения, в том числе средства перехвата беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на пресс-конференции государственный секретарь МИД Молдовы Валериу Мижа, его цитирует Infotag.

По словам чиновника, с начала военной агрессии России против Украины в воздушном пространстве Молдовы произошло 34 инцидента с участием беспилотников и баллистических ракет.

Он отметил, что участие Министерства обороны в закупке радаров и беспилотников осуществляется при непосредственной поддержке Евросоюза, в частности Европейского фонда мира, через пакет в размере 120 млн евро, одобренный 13 июля Советом Евросоюза.

"Молдова также сотрудничает с Североатлантическим альянсом. Цель заключается в том, чтобы определить помощь в рамках линии DCB (инициатива НАТО по укреплению оборонных и связанных с ними возможностей безопасности. – Ред.) в противодействии беспилотникам. Перехватчики, запускаемые против ударных самолетов, относятся к одному типу, а перехватчики беспилотников – к другой технологии", – пояснил Мижа.

По словам государственного секретаря, Молдова сталкивается с проблемой "стратегического пространства глубины", что существенно затрудняет процесс реагирования в случае нарушения воздушного пространства беспилотниками. Специалистам необходимо очень быстро оценить последствия перехвата устройства, если оно оснащено взрывчаткой, определив место возможного падения летательного аппарата.

"МИД подтверждает, что мы также сотрудничаем с Евросоюзом, с двусторонними партнерами и с НАТО через механизм DCB. У нас есть понимание и политическая воля со стороны альянсов и партнеров для продвижения процесса в направлении модернизации", – заявил Мижа.

Государственный секретарь отметил, что модернизация и поддержка Национальной армии Молдовы со стороны Евросоюза, партнеров, в том числе и НАТО, имеет большое значение не только для министерства обороны. Это также актуально и важно для МВД, пограничной полиции, государственных структур, ответственных за кибербезопасность.

Напомним, в ночь на 13 июля на окраине села Копанка Каушанского района упал беспилотник.

После столкновения с землей возник небольшой пожар. Министерство обороны установило, что речь идет о российском беспилотнике Shahed-136. В нём находилось 40 кг взрывчатки. Вечером 14 июля беспилотник был подконтрольно уничтожен.

Комментируя инцидент, министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что радары, закупленные Национальной армией, не зафиксировали дрон.

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