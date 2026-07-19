CША підтвердили загибель щонайменш двох своїх військових після ударів Ірану

Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування США повідомило, що внаслідок іранських ударів у п’ятницю на території Йорданії загинули двоє американських військовослужбовців, ще один вважається зниклим безвісти.

"17 липня двоє військовослужбовців США у Йорданії загинули під час бойових дій, коли CENTCOM і партнерські сили захищалися від іранських балістичних і дронових ударів. Крім того, на даний час один військовослужбовець вважається зниклим", – повідомила пресслужба командування у соцмережах.

Особи загиблих розкриють за добу після того, як новини повідомлять їхнім близьким.

Ще чотирьох америкаських військових ненадовго госпіталізовували.

Це є першим оголошеним випадком загибелі американських військових під час війни з Іраном з березня 2026 року.

Президент США Дональд Трамп у коментарі з цього приводу зазначив, що загибель американських військових – це "дуже прикро" і він "терпіти не може, коли таке стається".

За даними Пентагону станом на початок квітня, за п’ять тижнів війни проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули і понад 360 отримали поранення. Близько половини цих смертей – загиблі на борту літака-заправника, який зазнав аварії.

В середині червня у катастрофі бомбардувальника B-52 у США загинули вісім військових.