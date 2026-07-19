США подтвердили гибель как минимум двух своих военнослужащих после ударов Ирана

Соединенные Штаты сообщили о гибели двух своих военнослужащих и исчезновении без вести еще одного после ударов Ирана по объекту на территории Иордании.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Центральное командование США сообщило, что в результате иранских ударов в пятницу на территории Иордании погибли двое американских военнослужащих, еще один считается пропавшим без вести.

"17 июля двое военнослужащих США в Иордании погибли в ходе боевых действий, когда CENTCOM и союзные силы защищались от иранских баллистических и дроновых ударов. Кроме того, в настоящее время один военнослужащий числится пропавшим без вести", – сообщила пресс-служба командования в соцсетях.

Личности погибших будут раскрыты через сутки после того, как об этом сообщат их близким. Еще четверо американских военных были ненадолго госпитализированы.

Это первый объявленный случай гибели американских военных во время войны с Ираном с марта 2026 года.

Президент США Дональд Трамп в комментарии по этому поводу отметил, что гибель американских военных – это "очень прискорбно" и он "ненавидит, когда такое происходит".

По данным Пентагона по состоянию на начало апреля, за пять недель войны против Ирана 13 американских военнослужащих погибли и более 360 получили ранения. Около половины этих смертей – погибшие на борту самолета-заправщика, потерпевшего крушение.

В середине июня в катастрофе бомбардировщика B-52 в США погибли восемь военнослужащих.